Ieri è arrivato l'esito degli esami strumentali per Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter ha accusato un risentimento al soleo della gamba sinistra e dovrà rimanere ai box per circa un mese.

"Il polpaccio è una zona particolarmente delicata, il che significa che lo staff medico del club di Viale della Liberazione non rischierà assolutamente nulla per evitare potenziali ricadute, anche se chiaramente le tempistiche di recupero dipendono anche dalla muscolatura di ogni specifico atleta e dalle sensazioni provate (anche Darmian, colpito da uno stop pressoché identico a ottobre, sarebbe dovuto stare fuori una trentina di giorni e invece è tornato abile e arruolabile dopo 3 mesi). L’Inter spera che il suo bomber sia al top dopo la sosta per le nazionali, ossia per il match contro la Roma del 4 aprile, ma è probabile che Lautaro – vista la voglia di essere protagonista in nerazzurro, ma anche la Finalissima dell’Argentina contro la Spagna a fine marzo -, lavori per rientrare prima, magari per la gara di Firenze del 22 marzo o per l’eventuale ritorno del 17-18 marzo della Champions (pressoché certa invece la sua assenza nel derby dell’8 marzo)", si legge su Tuttosport.