Non solo Lautaro assente a Lecce. In attesa del rientro di Dumfries Chivu dovrà fare a meno anche di Barella, squalificato, e di Calhanoglu, squalificato e infortunato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Inter, quando torna Calhanoglu? Difficile vederlo col Bodo: la gara in cui potrebbe rientrare
news
Inter, quando torna Calhanoglu? Difficile vederlo col Bodo: la gara in cui potrebbe rientrare
Non solo Lautaro assente a Lecce. In attesa del rientro di Dumfries Chivu dovrà fare a meno anche di Barella, squalificato, e di Calhanoglu
Come scrive Tuttosport, "al momento sembra difficile che il turco possa essere convocato anche per il ritorno di playoff della Champions League della prossima settimana, col regista che quindi dovrebbe tornare abile e arruolabile col Genoa o al massimo col Como in Coppa Italia".
© RIPRODUZIONE RISERVATA