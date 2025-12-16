Cristian Chivu dovrà fare a meno di Denzel Dumfries ancora per diverso tempo. Come sottolinea il Corriere della Sera, oggi dovrebbe essere il giorno della decisione sulla caviglia dell’olandese e le possibilità di un intervento chirurgico sono sempre più concrete.

"In questo caso Chivu dovrebbe fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti per altri due mesi. E al di là degli accorgimenti tattici per ovviare all’emergenza, un intervento sul mercato non è da escludere. Anche se in Arabia torna a disposizione Darmian e in quella posizione, una volta bocciato Augusto a piede invertito, oltre a Luis Henrique si è visto anche Diouf: il laboratorio resta in piena attività".