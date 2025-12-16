"L’ipotesi, ormai nell’aria da qualche giorno, è sempre più concreta. In queste ore in casa Inter si riflette seriamente sulla possibilità di ricorrere all’intervento chirurgico per risolvere il problema alla caviglia che Denzel Dumfries si porta dietro da più di un mese". Così il Corriere dello Sport nel suo focus sulle condizioni dell'esterno nerazzurro: il dolore alla caviglia non passa e ora l'operazione sembra lo scenario più concreto. I dettagli: "L’olandese è fermo ai box dalla gara con la Lazio del 9 novembre, quando Zaccagni franò sulla sua caviglia, generando una distorsione che ancora oggi provoca dolore.

Nel frattempo ha saltato anche gli ultimi due impegni con la nazionale, quando ancora nessuno pensava che la questione fosse così importante e potesse protrarsi per tanto tempo. Anche perché nei due giorni di ritiro non aveva di certo forzato: si era concesso giusto un paio di allenamenti per capire se il dolore iniziasse a dargli tregua, prima di scegliere di rientrare in Italia. Da quel momento ha cominciato la fisioterapia, incentivato dalla speranza di essere addirittura disponibile per la gara con il Milan. Così non è stato.