Il difensore dell'Inter Francesco Acerbi è stato sostituito nel primo tempo della gara col Liverpool per un problema muscolare. Oggi gli esami strumentali sostenuti del difensore hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale destro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Sky – Inter, risentimento muscolare per Acerbi: ecco quanto potrebbe stare fuori
news
Sky – Inter, risentimento muscolare per Acerbi: ecco quanto potrebbe stare fuori
Il difensore dell'Inter è stato sostituito nel primo tempo della gara col Liverpool per un problema muscolare. Oggi gli esami strumentali
Secondo quanto riporta Sky Sport, il difensore dovrebbe fermarsi per almeno un mese. Difficile possa rientrare per la Supercoppa italiana, più probabile che possa esserci al termine della manifestazione di Riad.
© RIPRODUZIONE RISERVATA