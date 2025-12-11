FC Inter 1908
Sky – Inter, risentimento muscolare per Acerbi: ecco quanto potrebbe stare fuori

Sky – Inter, risentimento muscolare per Acerbi: ecco quanto potrebbe stare fuori

Il difensore dell'Inter è stato sostituito nel primo tempo della gara col Liverpool per un problema muscolare. Oggi gli esami strumentali
Il difensore dell'Inter Francesco Acerbi è stato sostituito nel primo tempo della gara col Liverpool per un problema muscolare. Oggi gli esami strumentali sostenuti del difensore hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale destro.

Secondo quanto riporta Sky Sport, il difensore dovrebbe fermarsi per almeno un mese. Difficile possa rientrare per la Supercoppa italiana, più probabile che possa esserci al termine della manifestazione di Riad.

