Denzel Dumfries è stato oggi spettatore d'eccezione alla gara di pattinaggio di velocità dei Giochi Invernali. Ha fatto il tifo per la sua connazionale Jutta Leerdam, prima di concedersi ai cronisti olandesi per un aggiornamento sulle condizioni fisiche:

«Sono davvero nelle ultimissime fasi, quindi spero di rientrare il prima possibile», ha spiegato il difensore. «Parliamo di qualche settimana, anche se non voglio fissare una data precisa. Mi alleno già in campo e con il pallone. Comincia davvero a mancarmi il calcio».

La domanda principale in Olanda resta quindi una sola: Dumfries sarà completamente recuperato quando, quest’estate, inizierà il Mondiale negli Stati Uniti, in Messico e in Canada? La risposta del diretto interessato è netta: «Assolutamente sì, ci sarò. Per il Mondiale non mi preoccupo affatto».