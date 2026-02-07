Continua l'emergenza infortuni in casa Napoli. In occasione del match vinto nel finale contro il Genoa si è fermato anche Scott McTominay, autore del secondo gol partenopeo: il centrocampista scozzese è stato costretto a uscire dal campo al termine del primo tempo a causa di un duro colpo alla caviglia e successivamente per un fastidio muscolare accusato tra la zona del femorale e del gluteo della coscia sinistra. Nelle prossime ore verranno eseguiti gli esami di rito per valutare l'entità del problema.