Napoli, altro infortunio: si ferma McTominay, le condizioni e le parole di Conte

Il centrocampista scozzese è stato costretto a lasciare il campo al termine del primo tempo del match contro il Genoa
Continua l'emergenza infortuni in casa Napoli. In occasione del match vinto nel finale contro il Genoa si è fermato anche Scott McTominay, autore del secondo gol partenopeo: il centrocampista scozzese è stato costretto a uscire dal campo al termine del primo tempo a causa di un duro colpo alla caviglia e successivamente per un fastidio muscolare accusato tra la zona del femorale e del gluteo della coscia sinistra. Nelle prossime ore verranno eseguiti gli esami di rito per valutare l'entità del problema.

Su di lui si è espresso il tecnico Antonio Conte a fine partita: "McTominay? È un problema che si porta da inizio anno: ogni tanto gli si infiamma la zona del tendine che va dal gluteo all'ischiocrurale. Non gli impedisce di giocare, ma deve farlo a marce ridotte. Lui avrebbe voluto rimanere in campo, ma preferisco avere un giocatore che sta al 100% piuttosto che prendere rischi stupidi".

