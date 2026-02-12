FC Inter 1908
Dumfries, ieri sorrisi ad Appiano: ecco la data realistica per il suo rientro

Ieri, ad Appiano Gentile, Denzel Dumfries è tornato per la prima volta dal 9 novembre a lavorare parzialmente in gruppo, per la gioia di tutta l'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Ieri, ad Appiano Gentile, Denzel Dumfries è tornato per la prima volta dal 9 novembre a lavorare parzialmente in gruppo, per la gioia di tutta l'Inter. Tuttosport fa il punto sul suo rientro:

"... Ne servirà ancora (di tempo, ndr) per Denzel Dumfries, nonostante i grandi sorrisi di ieri ad Appiano Gentile: l’olandese ha lavorato con il gruppo per parte dell’allenamento, e l’Inter ha ovviamente registrato con soddisfazione l’ottima notizia, per quanto pure Luis Henrique di recente abbia dato segnali positivi".

"Non è una novità che inciderà sul big match, al quale peraltro San Siro si avvicina con il pienone: Denzel non lavorava con i compagni da circa tre mesi e non c’è alcuna intenzione di forzare i tempi del suo rientro in campo. L’orizzonte è fine mese: difficile possa esserci già per il ritorno in Champions League con il Bodo/Glimt, più realistico ragionare dalla successiva gara con il Genoa in poi".

(Fonte: Tuttosport)

