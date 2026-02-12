Dumfries, ieri sorrisi ad Appiano: ecco la data realistica per il suo rientro

"... Ne servirà ancora (di tempo, ndr) per Denzel Dumfries, nonostante i grandi sorrisi di ieri ad Appiano Gentile: l’olandese ha lavorato con il gruppo per parte dell’allenamento, e l’Inter ha ovviamente registrato con soddisfazione l’ottima notizia, per quanto pure Luis Henrique di recente abbia dato segnali positivi".