Andrea Della Sala Redattore 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 09:03)

Dopo il ritorno in gruppo di Barella e Calhanoglu, ieri la notizia più importante: Denzel Dumfries ha svolto parte della seduta con il resto dei compagni.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, "Ha fatto il riscaldamento, con e senza pallone, si è rivisto zigzagare tra i conetti; solo per la partitella è ancora presto. Pettorina gialla, poi verde, infine senza. La seconda seduta della settimana che porta a Inter-Juve si è aperta con questa notizia che ha fatto sorridere tutti, dal protagonista certamente a Chivu, dal resto della squadra ai tifosi. Dumfries si è rivisto sui campi di Appiano due mesi dopo l’ultima volta, un’infinità per un elemento così importante per Chivu e per l’Inter tutta. In questo periodo Luis Henrique ha ereditato dall’olandese la titolarità sulla fascia destra ma il brasiliano – al netto delle future rotazioni – adesso, ancora più di prima, è proprietario di quella porzione di campo davvero a tempo determinato".

RECUPERO — "L’infortunio alla caviglia, e la conseguente operazione a cui si è sottoposto a metà novembre, hanno impedito a Dumfries di scendere in campo in 20 partite fin qui. La prima parte di riabilitazione l’ha svolta in Olanda, poi a fine gennaio è rientrato alla base e ha iniziato la fase 2 del recupero. Cauto ma costante. Palestra, terapie, lavori personalizzati. Gran parte di questi li ha documentati lui stesso sui social, lì dove ha tenuto aggiornati i suoi tifosi, impazienti di rivederlo in campo: prima il pollice in su dal letto d’ospedale dopo l’intervento, poi in palestra tra gli attrezzi e gli asciugamani per tamponare il sudore di quei momenti non semplici e infine, un mese fa, un’altra carrellata di immagini del dietro le quinte del suo recupero. Dai primi giorni con le stampelle al lavoro continuo, fino agli attimi di relax insieme alla famiglia e un primo piano di lui sorridente. Perché lo sapeva bene che, già un mese fa, il peggio era alle spalle".

QUANDO TORNA? — "La calma è la prima virtù di Chivu quando si tratta di rientri post infortunio. È stato così per Barella e Calhanoglu, gli ultimi usciti dall’infermeria, riabbracciati martedì e di nuovo a disposizione contro la Juventus, e lo è adesso per Dumfries che è fermo a undici presenze in campionato (su 24 partite) e quattro in Champions. In sostanza l’olandese ha saltato mezza competizione europea e oltre metà campionato. L’infortunio gli ha negato il derby d’andata ma i tempi di recupero fanno intendere che Denzel può puntare eccome a Milan-Inter, magari anche da titolare. Sarà fondamentale vedere come proseguirà il suo recupero nelle prossime settimane ma verosimilmente Chivu potrà riavere la sua freccia a destra a disposizione dopo il ritorno del playoff di Champions League contro il Bodo (24 febbraio), prima della partita di campionato col Genoa che aprirà un marzo decisivo per le ambizioni scudetto, e non solo, dell’Inter. E per Chivu giocarsi le fasi cruciali della stagione con un Dumfries in più sarà tutta un’altra cosa", precisa il quotidiano.