Lesione al corno posteriore del menisco destro per Charles De Ketelaere.
Tegola Atalanta, lesione per De Ketelaere: l’esito degli esami, possibile operazione
In corso le valutazioni specialistiche per definire l'approccio terapeutico più consono all'infortunio dell'attaccante belga
Lunedì scorso, il giocatore dell'Atalanta aveva accusato un problema al ginocchio destro provando a calciare nel riscaldamento a pochi minuti dalla partita di campionato con la Cremonese a Bergamo. I tempi di recupero rimangono incerti.
Sono infatti in corso le valutazioni specialistiche per definire l'approccio terapeutico più consono all'infortunio dell'attaccante belga.
Oggi il primo responso diagnostico, ma per De Ketelaere sono previsti altri esami per decidere se operarlo o meno.
(Fonte: ANSA)
