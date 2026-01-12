Denzel Dumfries continua il suo percorso di recupero dopo l'intervento alla caviglia dello scorso 16 dicembre. Quasi un mese è trascorso e l'olandese, già tornato sui social qualche giorno fa, ha condiviso un nuovo segnale dai suoi profili. Il laterale dell'Inter ha postato quello che in gergo viene definito 'dump', cioè raccolta di immagini accumulate in galleria, dal momento dell'operazione. Confortante anche un video di oggi che testimonia i progressi fatti finora. Cristian Chivu, in attesa di capire cosa accadrà sul mercato, spera di rivederlo presto ad Appiano.