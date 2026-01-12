FC Inter 1908
Calhanoglu, ecco perché è stato costretto al cambio. Oggi nuovi controlli, col Lecce…

Hakan Calhanoglu si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio a Chivu. Per il centrocampista si è trattato di un semplice affaticamento
Andrea Della Sala Redattore 

Dopo aver segnato il rigore del vantaggio dell'Inter contro il Napoli, nel finale della gara Hakan Calhanoglu si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio a Chivu. Per il centrocampista si è trattato di un semplice affaticamento al polpaccio.

Le sue condizioni verranno rivalutate nella giornata di oggi, non è detto che venga sottoposto agli esami strumentali. La sua presenza per il recupero con il Lecce di mercoledì rimane in dubbio.

