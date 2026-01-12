L'Inter attende di sapere di più sulle condizioni di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista è uscito nel finale della sfida con il Napoli per un affaticamento al polpaccio.
Queste le ultime novità sul regista secondo Sky Sport: "Gli esami per Calhanoglu saranno svolti domani, non sembra nulla di particolarmente grave. Quadro certo solo dopo le analisi. Devono passare determinate ore per fare gli esami, si saprà di più domani: non saggio rischiarlo col Lecce".
