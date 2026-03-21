Arriva una brutta notizia per Gennaro Gattuso e l'Italia a pochi giorni dal playoff Mondiale contro l'Irlanda del Nord. Gianluca Scamacca, attaccante dell'Atalanta, non potrà infatti far parte della spedizione a causa di un problema fisico.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Italia, brutte notizie per Gattuso: Scamacca ko, non ci sarà contro l’Irlanda del Nord
news
Italia, brutte notizie per Gattuso: Scamacca ko, non ci sarà contro l’Irlanda del Nord
Arriva una brutta notizia per Gennaro Gattuso e l'Italia a pochi giorni dal playoff Mondiale contro l'Irlanda del Nord
Riporta pazzidifanta.com:
"(Scamacca, ndr) ha riportato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro, che lo costringerà a saltare non solo la 30ª giornata di campionato, ma anche i playoff validi per la qualificazione al Mondiale".
© RIPRODUZIONE RISERVATA