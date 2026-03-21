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Italia, brutte notizie per Gattuso: Scamacca ko, non ci sarà contro l’Irlanda del Nord

Italia, brutte notizie per Gattuso: Scamacca ko, non ci sarà contro l’Irlanda del Nord - immagine 1
Arriva una brutta notizia per Gennaro Gattuso e l'Italia a pochi giorni dal playoff Mondiale contro l'Irlanda del Nord
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Arriva una brutta notizia per Gennaro Gattuso e l'Italia a pochi giorni dal playoff Mondiale contro l'Irlanda del Nord. Gianluca Scamacca, attaccante dell'Atalanta, non potrà infatti far parte della spedizione a causa di un problema fisico.

Italia, brutte notizie per Gattuso: Scamacca ko, non ci sarà contro l’Irlanda del Nord- immagine 2
Getty Images

Riporta pazzidifanta.com:

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"(Scamacca, ndr) ha riportato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro, che lo costringerà a saltare non solo la 30ª giornata di campionato, ma anche i playoff validi per la qualificazione al Mondiale".

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