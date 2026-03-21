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FCIN1908 – Fiorentina-Inter, Bastoni lascia Appiano: il difensore non parte per Firenze

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Il difensore nerazzurro non ha ancora smaltito del tutto la contusione subita alla tibia in uno scontro con Rabiot
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Niente da fare, Alessandro Bastoni salterà anche la gara contro la Fiorentina.

Il difensore nerazzurro non ha ancora smaltito del tutto la contusione subita alla tibia in uno scontro con Rabiot durante il derby, ha lasciato Appiano al termine dell'allenamento mentre i compagni nel pomeriggio prenderanno il treno che li porterà a Firenze.

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Getty Images

Se da un lato Cristian Chivu ritrova Hakan Calhanoglu (possibile impiego dal 1'), dall'altro deve fare a meno del difensore, al suo posto giocherà Carlos Augusto. Il tecnico dovrà rinunciare anche a Lautaro Martinez, evidentemente Chivu e lo staff non vogliono correre rischi con il capitano nerazzurro.

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