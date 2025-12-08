FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Fantacalcio, altro stop per Leao! Infortunio in Torino-Milan e cambio obbligato

news

Fantacalcio, altro stop per Leao! Infortunio in Torino-Milan e cambio obbligato

Fantacalcio, altro stop per Leao! Infortunio in Torino-Milan e cambio obbligato - immagine 1
Rafael Leao costretto a lasciare il campo a Torino: altro infortunio stagionale per il portoghese del Milan
Alessandro Cosattini Redattore 

Fantacalcio, altro stop per Leao! Infortunio in Torino-Milan e cambio obbligato- immagine 2

Rafael Leao costretto a lasciare il campo a Torino. Altro infortunio stagionale per il portoghese, che ha chiesto il cambio al 31' sul risultato di 2-1 per i granata.

Fantacalcio, altro stop per Leao! Infortunio in Torino-Milan e cambio obbligato- immagine 3
Getty Images

L'attaccante del Milan ha sentito tirare l'adduttore destro dopo una conclusione in porta. Seguiranno aggiornamenti sull'entità dell'infortunio e sui tempi di recupero. Al suo posto è entrato in campo Ricci.

Leggi anche
Chivu sugli infortunati: “Non so quando rientreranno. Dumfries in palestra…”
Padovano: “Troppi infortuni per il Napoli ma sono sicuro che Conte…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA