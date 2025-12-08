Rafael Leao costretto a lasciare il campo a Torino . Altro infortunio stagionale per il portoghese, che ha chiesto il cambio al 31' sul risultato di 2-1 per i granata.

L'attaccante del Milan ha sentito tirare l'adduttore destro dopo una conclusione in porta. Seguiranno aggiornamenti sull'entità dell'infortunio e sui tempi di recupero. Al suo posto è entrato in campo Ricci.