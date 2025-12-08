Rafael Leao costretto a lasciare il campo a Torino. Altro infortunio stagionale per il portoghese, che ha chiesto il cambio al 31' sul risultato di 2-1 per i granata.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Fantacalcio, altro stop per Leao! Infortunio in Torino-Milan e cambio obbligato
news
Fantacalcio, altro stop per Leao! Infortunio in Torino-Milan e cambio obbligato
Rafael Leao costretto a lasciare il campo a Torino: altro infortunio stagionale per il portoghese del Milan
L'attaccante del Milan ha sentito tirare l'adduttore destro dopo una conclusione in porta. Seguiranno aggiornamenti sull'entità dell'infortunio e sui tempi di recupero. Al suo posto è entrato in campo Ricci.
© RIPRODUZIONE RISERVATA