Chivu sugli infortunati: “Non so quando rientreranno. Dumfries in palestra…”

L'allenatore nerazzurro ha parlato alla vigilia della gara contro il Liverpool in conferenza stampa e gli hanno chiesto dell'olandese e di Darmian
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Durante la conferenza stampa che precede la gara di Champions League contro il Liverpool, all'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato della situazione dei due infortunati.

Getty Images

Se Akanji ha avuto un attacco influenzale e sarà valutato nelle prossime ore, Darmian è fermo da tempo e anche Dumfries è fermo da qualche settimana per un problema alla caviglia.

Screen youtube inter

«Akanji non sta bene, vedremo domani come starà. Sono ancora fuori, non so dirvi quanto ci vorrà onestamente. Matteo sta migliorando e inizierà a breve il programma riabilititativo di condizionamento. Dumfries lavora in palestra senza mettere troppo peso sulla caviglia. Cammina senza dolore, è già un bel segno, ma ci vorrà ancora secondo me», ha spiegato il mister.

 

