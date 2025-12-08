Durante la conferenza stampa che precede la gara di Champions League contro il Liverpool, all'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato della situazione dei due infortunati.
Chivu sugli infortunati: “Non so quando rientreranno. Dumfries in palestra…”
L'allenatore nerazzurro ha parlato alla vigilia della gara contro il Liverpool in conferenza stampa e gli hanno chiesto dell'olandese e di Darmian
Se Akanji ha avuto un attacco influenzale e sarà valutato nelle prossime ore, Darmian è fermo da tempo e anche Dumfries è fermo da qualche settimana per un problema alla caviglia.
«Akanji non sta bene, vedremo domani come starà. Sono ancora fuori, non so dirvi quanto ci vorrà onestamente. Matteo sta migliorando e inizierà a breve il programma riabilititativo di condizionamento. Dumfries lavora in palestra senza mettere troppo peso sulla caviglia. Cammina senza dolore, è già un bel segno, ma ci vorrà ancora secondo me», ha spiegato il mister.
