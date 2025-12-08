L'allenatore nerazzurro ha parlato alla vigilia della gara contro il Liverpool in conferenza stampa e gli hanno chiesto dell'olandese e di Darmian

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 dicembre - 15:10

Durante la conferenza stampa che precede la gara di Champions League contro il Liverpool, all'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato della situazione dei due infortunati.

Se Akanji ha avuto un attacco influenzale e sarà valutato nelle prossime ore, Darmian è fermo da tempo e anche Dumfries è fermo da qualche settimana per un problema alla caviglia.

«Akanji non sta bene, vedremo domani come starà. Sono ancora fuori, non so dirvi quanto ci vorrà onestamente. Matteo sta migliorando e inizierà a breve il programma riabilititativo di condizionamento. Dumfries lavora in palestra senza mettere troppo peso sulla caviglia. Cammina senza dolore, è già un bel segno, ma ci vorrà ancora secondo me», ha spiegato il mister.