L'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi ha dovuto lasciare il campo nella gara contro il Como per un infortunio muscolare. Questo l'esito degli esami sostenuti a seguito del problema.
Fantacalcio, tegola Mimmo Berardi! Lesione di medio grado e lungo stop, i tempi di recupero
L'ESITO DEGLI ESAMI - Di seguito il comunicato del club: “Gli esami strumentali effettuati a Domenico Berardi, in seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara Como-Sassuolo, hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”.
I TEMPI DI RECUPERO - I tempi di recupero per questo tipo di lesione sono di circa 45 giorni per l'attaccante del Sassuolo. Il suo 2025 è da considerare terminato, salterà le 4 partite di dicembre e salvo sorprese anche le prime 3 di gennaio, per un totale di 7 gare. Al momento il suo obiettivo è provare a tornare il 17 gennaio per Napoli-Sassuolo, ma aggiornamenti più dettagliati ci saranno nelle prossime settimane sulle condizioni di Mimmo. Comunque si tratta di una tegola pesantissima per il Sassuolo, Grosso e i fantallenatori.
(Fonte: SOS Fanta)
