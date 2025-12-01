FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Sky – Inter, migliorano le condizioni di Bonny. Non ancora in gruppo, in vista del Venezia…

news

Sky – Inter, migliorano le condizioni di Bonny. Non ancora in gruppo, in vista del Venezia…

Sky – Inter, migliorano le condizioni di Bonny. Non ancora in gruppo, in vista del Venezia… - immagine 1
L'attaccante dell'Inter ha saltato la trasferta di Pisa per un attacco influenzale. Le condizioni sono migliorate, da valutare nei prossimi giorni
Andrea Della Sala Redattore 

L'attaccante dell'Inter Bonny ha saltato la trasferta di Pisa per un attacco influenzale. Le condizioni sono migliorate, da valutare nei prossimi giorni.

Sky – Inter, migliorano le condizioni di Bonny. Non ancora in gruppo, in vista del Venezia…- immagine 2
Getty Images

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Bonny sta meglio, ma oggi si è allenato ancora a parte. La sua presenza in vista della sfida di Coppa Italia di mercoledì verrano valutate nei prossimi giorni.

Leggi anche
Juve, brutte notizie per Vlahovic: “Lesione di alto grado”. Rischio operazione, stop...
Juventus, infortunio Vlahovic: oggi gli esami, rischia un lungo stop

© RIPRODUZIONE RISERVATA