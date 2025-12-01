L'attaccante dell'Inter Bonny ha saltato la trasferta di Pisa per un attacco influenzale. Le condizioni sono migliorate, da valutare nei prossimi giorni.
Sky – Inter, migliorano le condizioni di Bonny. Non ancora in gruppo, in vista del Venezia…
L'attaccante dell'Inter ha saltato la trasferta di Pisa per un attacco influenzale. Le condizioni sono migliorate, da valutare nei prossimi giorni
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Bonny sta meglio, ma oggi si è allenato ancora a parte. La sua presenza in vista della sfida di Coppa Italia di mercoledì verrano valutate nei prossimi giorni.
