Ci ha provato per tutta la settimana ma, alla vigilia di Fiorentina-Inter, le possibilità di un suo impiego al Franchi sembrano ormai appese a un filo. Alessandro Bastoni viaggia verso il forfait a Firenze.
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Sky – Inter, Bastoni viaggia verso il forfait a Firenze: le ultime. E Lautaro…
Ci ha provato per tutta la settimana ma, alla vigilia di Fiorentina-Inter, le possibilità di un suo impiego al Franchi sembrano ormai appese a un filo
A riferirlo è Sky Sport, secondo cui il difensore dell'Inter, dopo aver lavorato parzialmente in gruppo nei giorni scorsi, non è ancora al meglio dopo la botta rimediata nel derby e, dunque, con ogni probabilità sarà costretto ad alzare bandiera bianca. Stesso discorso per Lautaro Martinez, che non si è mai allenato completamente con il resto della squadra ad Appiano in settimana e, dunque, non sarà della partita.
Il capitano nerazzurro, comunque, probabilmente viaggerà con il resto dei compagni per stare vicino alla squadra in una partita cruciale sul cammino verso lo scudetto.
(Fonte: Sky Sport)
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