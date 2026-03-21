A riferirlo è Sky Sport, secondo cui il difensore dell'Inter, dopo aver lavorato parzialmente in gruppo nei giorni scorsi, non è ancora al meglio dopo la botta rimediata nel derby e, dunque, con ogni probabilità sarà costretto ad alzare bandiera bianca. Stesso discorso per Lautaro Martinez, che non si è mai allenato completamente con il resto della squadra ad Appiano in settimana e, dunque, non sarà della partita.