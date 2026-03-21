FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Sky – Inter, Bastoni viaggia verso il forfait a Firenze: le ultime. E Lautaro…

news

Sky – Inter, Bastoni viaggia verso il forfait a Firenze: le ultime. E Lautaro…

Sky – Inter, Bastoni viaggia verso il forfait a Firenze: le ultime. E Lautaro… - immagine 1
Ci ha provato per tutta la settimana ma, alla vigilia di Fiorentina-Inter, le possibilità di un suo impiego al Franchi sembrano ormai appese a un filo
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Ci ha provato per tutta la settimana ma, alla vigilia di Fiorentina-Inter, le possibilità di un suo impiego al Franchi sembrano ormai appese a un filo. Alessandro Bastoni viaggia verso il forfait a Firenze.

Sky – Inter, Bastoni viaggia verso il forfait a Firenze: le ultime. E Lautaro…- immagine 2
Getty Images

A riferirlo è Sky Sport, secondo cui il difensore dell'Inter, dopo aver lavorato parzialmente in gruppo nei giorni scorsi, non è ancora al meglio dopo la botta rimediata nel derby e, dunque, con ogni probabilità sarà costretto ad alzare bandiera bianca. Stesso discorso per Lautaro Martinez, che non si è mai allenato completamente con il resto della squadra ad Appiano in settimana e, dunque, non sarà della partita.

Inter Lautaro
Getty Images

Il capitano nerazzurro, comunque, probabilmente viaggerà con il resto dei compagni per stare vicino alla squadra in una partita cruciale sul cammino verso lo scudetto.

(Fonte: Sky Sport)

Leggi anche
Inter, Lautaro parte per Firenze: ecco la decisione sul suo impiego. Come sta Bastoni
Milan, tegola Leao: dolore all’adduttore, salterà la partita contro il Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATA