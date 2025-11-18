Niente derby per Henrikh Mkhitaryan. Forfait certo per il centrocampista armeno, che non recupera e per Sky Sport sicuramente non ci sarà domenica contro il Milan.
Sky – Inter, niente derby per Mkhitaryan: sicuramente sarà out! Può tornare contro…
Niente derby per Henrikh Mkhitaryan: forfait certo per il centrocampista dell'Inter, ecco quando può tornare a disposizione
Altra assenza per Mkhitaryan, che ancora non ha pienamente recuperato dal risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. Ha bisogno ancora di tempo, ma quanto?
Può tornare settimana prossima: o per l'Atletico Madrid mercoledì 26 novembre in Champions League o per Pisa-Inter del 30 novembre in campionato. Nei prossimi giorni si capirà quale delle due gare metterà nel mirino l'armeno.
