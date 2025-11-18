FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Sky – Inter, niente derby per Mkhitaryan: sicuramente sarà out! Può tornare contro…

news

Sky – Inter, niente derby per Mkhitaryan: sicuramente sarà out! Può tornare contro…

Sky – Inter, niente derby per Mkhitaryan: sicuramente sarà out! Può tornare contro… - immagine 1
Niente derby per Henrikh Mkhitaryan: forfait certo per il centrocampista dell'Inter, ecco quando può tornare a disposizione
Alessandro Cosattini Redattore 

Sky – Inter, niente derby per Mkhitaryan: sicuramente sarà out! Può tornare contro…- immagine 2

Niente derby per Henrikh Mkhitaryan. Forfait certo per il centrocampista armeno, che non recupera e per Sky Sport sicuramente non ci sarà domenica contro il Milan.

Sky – Inter, niente derby per Mkhitaryan: sicuramente sarà out! Può tornare contro…- immagine 3
Getty Images

Altra assenza per Mkhitaryan, che ancora non ha pienamente recuperato dal risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. Ha bisogno ancora di tempo, ma quanto?

Sky – Inter, niente derby per Mkhitaryan: sicuramente sarà out! Può tornare contro…- immagine 4
Getty Images

Può tornare settimana prossima: o per l'Atletico Madrid mercoledì 26 novembre in Champions League o per Pisa-Inter del 30 novembre in campionato. Nei prossimi giorni si capirà quale delle due gare metterà nel mirino l'armeno.

Leggi anche
Inter, Darmian corre verso il derby. Nelle prossime ore il rientro in gruppo
FCIN1908 – Inter, Dumfries verso il forfait nel derby: ecco il favorito per sostituirlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA