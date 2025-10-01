L'attaccante francese nerazzurro ha rimediato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Marcus Thuram in giornata hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Ancora incerti i tempi di recupero, ma nel frattempo l'Inter è già al lavoro per pianificare un lavoro specifico studiato apposta per l'attaccante francese.