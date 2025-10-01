Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Marcus Thuram in giornata hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Ancora incerti i tempi di recupero, ma nel frattempo l'Inter è già al lavoro per pianificare un lavoro specifico studiato apposta per l'attaccante francese.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni FCIN1908 / Infortunio Thuram, i tempi di recupero: ecco quando potrebbe tornare a disposizione
news
FCIN1908 / Infortunio Thuram, i tempi di recupero: ecco quando potrebbe tornare a disposizione
L'attaccante francese nerazzurro ha rimediato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra
Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, l'idea del club nerazzurro è quella di sfruttare la sosta per le Nazionali per rimettere il proprio numero 9 a disposizione di Cristian Chivu già per la gara contro la Roma, in programma sabato 18 ottobre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA