L'attaccante francese è stato costretto a lasciare il campo nel secondo tempo del match contro lo Slavia Praga

Marcus Thuram si è sottoposto quest'oggi agli esami medici dopo il fastidio muscolare accusato nel secondo tmpo di Inter-Slavia Praga. L'attaccante francese ha rimediato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, e salterà così la prossima sfida di campionato contro la Cremonese, in programma sabato 4 ottobre alle ore 18. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, così come i tempi di recupero.