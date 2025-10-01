L'Inter ha reso noti i risultati degli esami strumentali ai quali si è sottoposto questo pomeriggio Marcus Thuram, dopo il fastidio accusato nella partita di ieri contro lo Slavia Praga.
Thuram ko, la Gazzetta: “Inter non vuole rischi, ecco tutte le partite che può saltare”
L'attaccante francese ha rimediato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra, che gli farà saltare la partita di sabato contro la Cremonese e che, dunque, rinvia il suo rientro in campo dopo la sosta. La Gazzetta dello Sport fa il punto:
"Per non rischiare nulla, la punta 28enne potrebbe saltare tre partite (Cremonese, Roma e St. Gilloise in Champions), oltre al doppio impegno con la sua nazionale durante la sosta (la Francia sfiderà prima in casa l'Azerbaigian e poi in trasferta l'Islanda nelle qualificazioni mondiali)".
"Thuram non potrà dunque rispondere alla chiamata di Didier Deschamps, ma rimarrà ad Appiano. Sabato 4 ottobre Marcus tiferà Ange-Yoan Bonny dal tribuna: il connazionale, infatti, è il candidato per prendere il suo posto nell'immediato in Serie A. Servirebbe poi un miracolo per rivedere Thuram in campo già nella partita dell'Olimpico contro la Roma del 18 ottobre. Il 21 i nerazzurri andranno a Bruxelles per la terza sfida di Champions contro l'Union Saint-Gilloise: piuttosto, per scongiurare anche il minimo rischio di ricadute, l'obiettivo può essere il recupero per lo scontro diretto di Napoli del 25 ottobre".
(Fonte: gazzetta.it)
