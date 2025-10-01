L'Inter ha reso noti i risultati degli esami strumentali ai quali si è sottoposto questo pomeriggio Marcus Thuram

L'attaccante francese ha rimediato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra, che gli farà saltare la partita di sabato contro la Cremonese e che, dunque, rinvia il suo rientro in campo dopo la sosta. La Gazzetta dello Sport fa il punto: