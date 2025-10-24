Prosegue il periodo poco fortunato di Thomas Palacios. L'argentino, che alla corte di Chivu non ha ancora trovato spazio, si è fermato in questi giorni ed è ai box. Secondo quanto appreso da Fcinter1908.it, si è procurato un risentimento al retto femorale della coscia sinistra. Non sarà ovviamente sul volo che tra qualche ora porterà l'Inter a Napoli per la gara di domani e, con ogni probabilità, salterà anche altre gare in attesa del recupero che potrebbe avvenire nel giro di qualche settimana.