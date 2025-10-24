FC Inter 1908
FCIN1908/ Inter, altro stop in questi giorni: si è fermato anche Palacios

news

FCIN1908/ Inter, altro stop in questi giorni: si è fermato anche Palacios

FCIN1908/ Inter, altro stop in questi giorni: si è fermato anche Palacios - immagine 1
Il difensore argentino si è infortunato in allenamento in questi giorni
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Prosegue il periodo poco fortunato di Thomas Palacios. L'argentino, che alla corte di Chivu non ha ancora trovato spazio, si è fermato in questi giorni ed è ai box. Secondo quanto appreso da Fcinter1908.it, si è procurato un risentimento al retto femorale della coscia sinistra. Non sarà ovviamente sul volo che tra qualche ora porterà l'Inter a Napoli per la gara di domani e, con ogni probabilità, salterà anche altre gare in attesa del recupero che potrebbe avvenire nel giro di qualche settimana.

Palacios
Getty

L'argentino si aggiunge a Marcus Thuram, Matteo Darmian e Raffaele Di Gennaro nell'infermeria nerazzurra. Un ulteriore ostacolo nel percorso che ancora spera possa portarlo a conquistarsi una chance a Milano, in attesa di quello che poi accadrà quando riaprirà il mercato.

