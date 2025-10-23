Inter ancora senza Marcus Thuram . L'attaccante non prenderà parte al big match di sabato sera contro il Napoli. In casa nerazzurra non c'è fretta sul suo recupero, non si vogliono prendere rischi, anche perché quest'anno le alternative ci sono.

"L’assenza di Thuram, che un anno fa era un grosso problema per l’Inter, sta passando quasi inosservata. Il numero 9, bloccato per un guaio muscolare al bicipite femorale contro lo Slavia Praga a inizio ottobre, non tornerà a Napoli e probabilmente nemmeno con la Fiorentina nel turno infrasettimanale di mercoledì 29; Verona il 2 novembre e Kairat Almaty il 5 sono le possibili date del rientro, in un’agenda che prevede anche la Lazio prima della sosta", scrive il Corriere della Sera.