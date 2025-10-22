Con un comunicato pubblicato sul proprio sito, la Lazio ha reso noti i risultati degli esami strumentali a cui si è sottoposto Cancellieri

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha reso noti i risultati degli esami strumentali a cui si è sottoposto l'attaccante biancoceleste Matteo Cancellieri. Per il calciatore c'è lesione alla coscia sinistra e, secondo alcune indiscrezioni, i tempi di recupero potrebbero essere di circa un mese, il che metterebbe a forte rischio la sua presenza contro l'Inter nel match di San Siro del 9 novembre.

"A seguito degli esami strumentali effettuati nelle ultime ore, si comunica che il calciatore Matteo Cancellieri ha riportato una lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e sarà sottoposto nei prossimi giorni a controlli di monitoraggio per valutare i tempi di recupero".