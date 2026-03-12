Come raccolto da FCINTER1908, Marcus Thuram, che ieri ha svolto il lavoro in gruppo, è recuperato. Lo è anche Denzel Dumfries, e non da ieri, ma al contrario di quanto avvenuto nel derby è probabile che contro l'Atalanta parta da titolare. Situazione ancora da monitorare invece quella di Alessandro Bastoni, che ha abbandonato il campo nel derby a causa di una botta alla tibia. Ieri il difensore si è allenato a parte perché sentiva ancora fastidio. E anche oggi Alessandro ha svolto lavoro a parte, anche se la situazione sta migliorando. Domani Chivu deciderà se il difensore sarà arruolabile per l'Atalanta. I tifosi intanto si chiedono quando faranno ritorno il Capitano Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Per entrambi prosegue il lavoro personalizzato. L'Inter e Chivu sperano di riaverli in gruppo settimana prossima.