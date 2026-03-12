Arrivano importanti novità da Tuttosport dall'infermeria dell'Inter verso la sfida di dopodomani contro l'Atalanta a San Siro

Marco Astori Redattore 12 marzo 2026 (modifica il 12 marzo 2026 | 11:16)

Arrivano importanti novità da Tuttosport dall'infermeria dell'Inter verso la sfida di dopodomani contro l'Atalanta a San Siro: a cominciare da Marcus Thuram, che è sfebbrato e a regolarmente partecipato ieri alla seduta con i compagni. Sarà a disposizione di Chivu per la partita di sabato. "Il francese, salvo ricadute e colpi di scena, sabato tornerà quindi a guidare l’attacco nerazzurro dal 1’ - si legge -.

Anche Bastoni, nonostante ieri abbia svolto un personalizzato a causa della botta alla tibia subita nel contrasto falloso con Rabiot, proverà a essere abile e arruolabile per affrontare il match contro la squadra di Palladino. Qualora il dolore dovesse persistere e il giocatore non recuperasse, verrà sostituito con tutta probabilità nel trittico arretrato da Carlos Augusto.

Dumfries, regolarmente in gruppo, dopo il lavoro extra di lunedì quando si è presentato nel centro sportivo nonostante il giorno libero, punta alla prima titolarità dopo più di quattro mesi. L’olandese, in campo per uno spezzone di gara col Bodo e col Milan, è un candidato serio a una maglia dal 1’. Si dovrà ancora pazientare per rivedere Lautaro e Calhanoglu. Entrambi ieri hanno lavorato a parte, al momento la partita più probabile per un loro possibile rientro tra i convocati è la trasferta di Firenze prima della sosta per le nazionali".