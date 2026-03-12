"Altra giornata di allenamento archiviata ad Appiano Gentile ma i dubbi intorno all’impiego di Alessandro Bastoni sabato contro l’Atalanta (ore 15 a San Siro) non si sono sciolti. Anche ieri il difensore, uscito acciaccato dal derby contro il Milan per una forte contusione alla tibia, ha lavorato a parte: Cristian Chivu si prenderà questi ultimi due giorni — oggi e domani — prima di decidere se Bastoni potrà far parte dell’Inter anti-Atalanta. Hakan Calhanoglu invece migliora molto. Il centrocampista turco, fermato da un risentimento all’adduttore destro, sta crescendo di condizione e i miglioramenti sono quasi sorprendenti. Ma in casa Inter la cautela in tema di infortuni è un obbligo: ecco perché comunque sarà difficile rivedere il regista in campo sabato se non è al 100 per cento. Restando in tema infortuni, Lautaro ancora non è uscito dall’infermeria ma continuerà a seguire da vicino la squadra, mentre Thuram si riapproprierà di una maglia da titolare. Smaltita la febbre che gli ha negato il derby, il francese riprenderà posto in attacco al fianco di Pio", scrive La Gazzetta dello Sport.