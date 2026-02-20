Secondo quanto appreso da FcInter1908.it, il centrocampista polacco sta bene ed è disponibile per la trasferta di Lecce

La trasferta di Bodo, oltre alla sconfitta, ha lasciato non poche scorie in casa Inter. Oltre all'infortunio di Lautaro Martinez che ha riportato un risentimento al soleo della gamba sinistra, preoccupavano le condizioni di Piotr Zielinski .

In realtà, secondo quanto appreso da FcInter1908.it, il centrocampista polacco sta bene ed è disponibile per la fondamentale trasferta di Lecce. Cristian Chivu può così tirare un sospiro di sollievo, anche perché in mezzo al campo il tecnico dovrà fare a meno di Calhanoglu e Barella squalificati. Se dall'inizio o a partita in corso è ancora da vedere, ma Zielinski a Lecce si sarà