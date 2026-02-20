FC Inter 1908
L'attaccante dell'Inter si è infortunato al polpaccio sul campo sintetico del Bodo Glimt. Questo l'esito degli esami strumentali
L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez si è infortunato al polpaccio sul campo sintetico del Bodo Glimt.

Questo l'esito degli esami strumentali sostenuti in mattinata dal capitano dell'Inter:

"Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana".

Secondo quanto appreso da Fcinter1908, per Lautaro Martinez servirà almeno un mese per tornare in campo. Sicura l'assenza nel derby contro il Milan.

