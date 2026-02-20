Sky conferma: “Lautaro salta il derby ma non solo. Ecco quando tornerà”

Il calciatore si è fatto male sul campo sintetico di Bodo e avrà bisogno di un periodo di stop per poter recuperare al meglio

Era atteso ed è arrivato il comunicato stampa che chiarisce le condizioni di Lautaro Martinez uscito anzitempo dalla gara con il Bodo per un infortunio. Il calciatore argentino questa mattina si è sottoposto ad esami strumentali e l'Inter ha comunicato che si tratta di un un risentimento muscolare al soleo (una parte del polpaccio) della gamba sinistra.