Era atteso ed è arrivato il comunicato stampa che chiarisce le condizioni di Lautaro Martinez uscito anzitempo dalla gara con il Bodo per un infortunio. Il calciatore argentino questa mattina si è sottoposto ad esami strumentali e l'Inter ha comunicato che si tratta di un un risentimento muscolare al soleo (una parte del polpaccio) della gamba sinistra.
Sky conferma: “Lautaro salta il derby ma non solo. Ecco quando tornerà”
Il calciatore si è fatto male sul campo sintetico di Bodo e avrà bisogno di un periodo di stop per poter recuperare al meglio
Le condizioni del giocatore argentino saranno rivalutate settimana prossima. Intanto, a proposito dei tempi di recupero Skysport spiega che "Per il capitano nerazzurro si ipotizza al momento uno stop di almeno un mese che dunque gli impedirà di scendere in campo nel derby del prossimo 8 marzo contro il Milan". Tra un mese ci sarà anche la sosta per le Nazionali.
(fonte: Skysport)
