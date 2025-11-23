FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni FCINTER1908 – Inter, tegola Dumfries: stop lungo, ecco quando rientrerà in campo

news

FCINTER1908 – Inter, tegola Dumfries: stop lungo, ecco quando rientrerà in campo

FCINTER1908 – Inter, tegola Dumfries: stop lungo, ecco quando rientrerà in campo - immagine 1
Denzel Dumfries non salterà solamente il derby e Atletico Madrid-Inter. La tegola, per la squadra nerazzurra, è ben più pesante
Daniele Mari Direttore 

Denzel Dumfries non salterà solamente il derby e Atletico Madrid-Inter. La tegola, per la squadra nerazzurra, è ben più pesante.

Il laterale nerazzurro si è infortunato durante un contrasto con Zaccagni in Inter-Lazio ma la situazione è peggiorata con la Nazionale. Al ritorno, gli esami di rito e la brutta notizia per Chivu: il problema alla caviglia non è di poco conto.

FCINTER1908 – Inter, tegola Dumfries: stop lungo, ecco quando rientrerà in campo- immagine 2
Getty Images

Le parole di Chivu in conferenza stampa

—  

"Stanno tutti bene tranne Dumfries, che ha avuto questo problema alla caviglia da Inter-Lazio. Ha avuto problemi anche in Nazionale, non si è allenato, è tornato e abbiamo scoperto questo problema alla caviglia e non ci sarà"

FCINTER1908 – Inter, tegola Dumfries: stop lungo, ecco quando rientrerà in campo- immagine 3
Getty Images

I tempi di recupero

—  

Al momento, secondo quanto appreso da Fcinter1908, Dumfries dovrebbe tornare a disposizione di Chivu tra la partita contro il Genoa del 14 dicembre e l'esordio in Supercoppa contro il Bologna. Un'assenza lunga e pesante per il tecnico interista

Leggi anche
Cds – Inter, quando torna Dumfries tra Atletico e Pisa. E nel derby al suo posto è...
Inter, problema Dumfries: “Non solo Milan, rischia di saltare anche…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA