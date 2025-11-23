Denzel Dumfries non salterà solamente il derby e Atletico Madrid-Inter. La tegola, per la squadra nerazzurra, è ben più pesante.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni FCINTER1908 – Inter, tegola Dumfries: stop lungo, ecco quando rientrerà in campo
news
FCINTER1908 – Inter, tegola Dumfries: stop lungo, ecco quando rientrerà in campo
Denzel Dumfries non salterà solamente il derby e Atletico Madrid-Inter. La tegola, per la squadra nerazzurra, è ben più pesante
Il laterale nerazzurro si è infortunato durante un contrasto con Zaccagni in Inter-Lazio ma la situazione è peggiorata con la Nazionale. Al ritorno, gli esami di rito e la brutta notizia per Chivu: il problema alla caviglia non è di poco conto.
Le parole di Chivu in conferenza stampa—
"Stanno tutti bene tranne Dumfries, che ha avuto questo problema alla caviglia da Inter-Lazio. Ha avuto problemi anche in Nazionale, non si è allenato, è tornato e abbiamo scoperto questo problema alla caviglia e non ci sarà"
I tempi di recupero—
Al momento, secondo quanto appreso da Fcinter1908, Dumfries dovrebbe tornare a disposizione di Chivu tra la partita contro il Genoa del 14 dicembre e l'esordio in Supercoppa contro il Bologna. Un'assenza lunga e pesante per il tecnico interista
© RIPRODUZIONE RISERVATA