Il laterale nerazzurro si è infortunato durante un contrasto con Zaccagni in Inter-Lazio ma la situazione è peggiorata con la Nazionale. Al ritorno, gli esami di rito e la brutta notizia per Chivu: il problema alla caviglia non è di poco conto.

Le parole di Chivu in conferenza stampa

"Stanno tutti bene tranne Dumfries, che ha avuto questo problema alla caviglia da Inter-Lazio. Ha avuto problemi anche in Nazionale, non si è allenato, è tornato e abbiamo scoperto questo problema alla caviglia e non ci sarà"