Inter, problema Dumfries: “Non solo Milan, rischia di saltare anche…”

Sembrava un problema risolvibile nel giro di pochi giorni quello capitato a Denzel Dumfries e invece l'olandese non sarà a disposizione di Cristian Chivu per il derby di domenica.

"Sono, infatti, ormai azzerate le possibilità di ritrovare Denzel Dumfries già domenica. L’olandesone non sarà convocato e lavora ad Appiano sulle residue possibilità di esserci anche a Madrid mercoledì in Champions", si legge su La Gazzetta dello Sport.