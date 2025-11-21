Inter, problema Dumfries: “Non solo Milan, rischia di saltare anche…”

Sembrava un problema risolvibile nel giro di pochi giorni quello capitato a Denzel Dumfries e invece l'olandese non sarà a disposizione di Cristian Chivu per il derby di domenica.
Chance praticamente nulle di vedere Dumfries nel derby contro il Milan ma l'assenza dell'olandese rischia di essere più lunga
"Sono, infatti, ormai azzerate le possibilità di ritrovare Denzel Dumfries già domenica. L’olandesone non sarà convocato e lavora ad Appiano sulle residue possibilità di esserci anche a Madrid mercoledì in Champions", si legge su La Gazzetta dello Sport.
Chi giocherà al suo posto? Contro il Milan chance per Carlos Augusto, dirottato sulla fascia destra che La Gazzetta definisce come "la vera scommessa della sfida"
