21 novembre

-2 al tanto atteso derby della Madonnina tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri. I nerazzurri, come sottolinea il Corriere dello Sport, ci arrivano con due assenze molto importanti e con qualche dubbio di formazione. Si legge: "Il primo riguarda la difesa, con tre giocatori in lizza per una maglia al centro. Probabilmente anche in base a quella che sarà la scelta finale si capirà qualcosa in più sull’approccio che la squadra cercherà in campo: con Bisseck ci sarà possibilità di giocare più alti, mentre uno tra De Vrij e soprattutto Acerbi porterebbe a fare ragionamenti differenti per evitare di farsi sorprendere da un attacco che non darà riferimenti e azzannerà la profondità come invece era accaduto a Napoli.

Il secondo dubbio riguarda l’interno sinistro di centrocampo: Sucic e Zielinski si contendono la titolarità, con il croato ancora in vantaggio ma non del tutto sicuro di spuntarla al traguardo. L’ultimo nodo da sciogliere è ovviamente quello del sostituto di Dumfries. L’olandese, come Mkhitaryan, Di Gennaro e Darmian, ieri ha lavorato ancora a parte, senza lasciare spiragli per una convocazione anche in extremis.

Si farà il possibile per farlo salire sull’aereo per Madrid, ma non è da escludere che torni direttamente a Pisa, insieme all’armeno e al numero 36 nerazzurro. Contro il Milan, Chivu sembra orientato a schierare dal primo minuto Carlos Augusto sulla destra: l’ex Monza ad oggi ha più chance del suo connazionale Luis Henrique di giocare il suo primo derby da titolare".