Frattesi assente giustificato ad Appiano. Lavora sul recupero in piscina

Davide Frattesinon era questa mattina ai blocchi di partenza ad Appiano Gentile dove è cominciato il ritiro dell'Inter. Il centrocampista nerazzurro, che voci insistenti danno ancora come un possibile partente nonostante da settimane la sua permanenza a Milano sia più certa che in passato, si è operato dopo il Mondiale per Club. Chivu gli ha dato ancora qualche giorno di riposo e lo staff medico ha in programma una serie di terapie ed esercizi mirati al recupero per l'intervento di Sport Hernia bilaterale (in zona inguine.ndr).