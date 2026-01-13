Milan, il nuovo acquisto Fullkrug si è rotto il dito del piede

L'attaccante che è arrivato nei giorni scorsi dal West Ham si sarebbe fratturato il dito di un piede e salterà intanto sicuramente la sfida col Como

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 17:52)

È stato da poco ufficializzato il suo arrivo al Milan dal West Ham e già deve accomodarsi in infermeria. Nella gara contro la Fiorentina si è fatto male Niclas Fullkrug, l'attaccante che il club rossonero ha acquistato nella finestra di mercato di gennaio per rinforzare la rosa di Allegri. Il calciatore si sarebbe rotto il dito del piede. Da quanto riporta La Gazzetta dello Sport la frattura sarebbe già stata ridotta questa mattina.

Da capire quale sarà il trattamento per il recupero. Sicuramente salterà la partita con il Como e si parla di un'assenza per un periodo di dieci giorni circa, secondo quanto riporta al momento, facendo una prima stima sull'assenza del giocatore, il giornale sportivo.

(Fonte: gazzetta.it)