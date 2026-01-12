Il quotidiano promuove la direzione arbitrale di Daniele Doveri (6). "Gara top di Doveri, macchiata però da un errore chiaro. Una cosa doveva vedere, il presidente di Roma1, e non l’ha fatto, dicendo anche «nulla nulla»: il fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. Per il resto ha impostato la gara - difficile nelle premesse - con soglia del fallo alta (e la cosa gli è sostanzialmente riuscita), ascendente sui calciatori, accettazione".

Il confronto di Fabio Ravezzani

"Chiedere i rigori con i fermo immagine è pratica diffusa, ma intellettualmente disonesta. Il contatto su Fullkrug col Genoa avviene dopo che Ostigaard ha calciato il pallone. Invece Mkhitarian tocca la palla e poi riceve il pestone. Uno non è mai rigore, l’altro lo è sempre"