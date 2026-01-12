Il giorno dopo Inter-Napoli, il Corriere dello Sport analizza i casi da moviola.
Il confronto tra il rigore inesistente di Milan-Genoa e quello nettissimo di Inter-Napoli: il parere di Fabio Ravezzani
Il quotidiano promuove la direzione arbitrale di Daniele Doveri (6). "Gara top di Doveri, macchiata però da un errore chiaro. Una cosa doveva vedere, il presidente di Roma1, e non l’ha fatto, dicendo anche «nulla nulla»: il fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. Per il resto ha impostato la gara - difficile nelle premesse - con soglia del fallo alta (e la cosa gli è sostanzialmente riuscita), ascendente sui calciatori, accettazione".
"Chiedere i rigori con i fermo immagine è pratica diffusa, ma intellettualmente disonesta. Il contatto su Fullkrug col Genoa avviene dopo che Ostigaard ha calciato il pallone. Invece Mkhitarian tocca la palla e poi riceve il pestone. Uno non è mai rigore, l’altro lo è sempre"
