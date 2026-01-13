FC Inter 1908
Inter, tegola Calhanoglu: addio Champions, quanto starà fuori

Cristian Chivu dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu in vista dei prossimi match
Cristian Chivu dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu in vista dei prossimi match. Il centrocampista turco è dovuto uscire nei minuti finali di Inter-Napoli a causa di un problema muscolare al polpaccio.

Gli esami a cui si è sottoposto questa mattina il giocatore, hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'infortunio terrà fuori il turco per almeno 20 giorni. Il rischio concreto è che Calhanoglu salti almeno sei partite (Lecce, Udinese, Arsenal, Pisa, Borussia Dortmund, Cremonese).

