Roma, l’esito degli esami strumentali per Wesley

Solo un affaticamento che lo ha portato ad andare in tribuna nell'ultima gara con il Brasile contro la Bolivia.
Matteo Pifferi Redattore 

La Roma e Gian Piero Gasperini tirano un sospiro di sollievo: gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Wesley hanno esclusioni lesioni alla coscia.

Solo un affaticamento che lo ha portato ad andare in tribuna nell'ultima gara con il Brasile contro la Bolivia.

Sarà valutata nelle prossime ore la convocazione per domenica contro il Torino.

