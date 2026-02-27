FC Inter 1908
Sfortuna senza fine per il fantasista argentino, tornato da poche settimane in patria per ritrovare minutaggio
Fabio Alampi Redattore 

Sfortuna senza fine per Valentin Carboni: il fantasista argentino, ceduto in prestito al Racing a gennaio dopo una prima parte di stagione avara di soddisfazioni con il Genoa, ha riportato un gravissimo infortunio nel corso dell'allenamento di oggi.

Il comunicato del club biancoceleste lascia poco spazio all'ottimismo:

Durante l'allenamento di venerdì, Valentin Carboni ha riportato una rottura completa del legamento crociato anteriore e una rottura parziale del legamento collaterale laterale del ginocchio destro. Il giocatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni. Guarisci presto, Valen!

