Sfortuna senza fine per Valentin Carboni: il fantasista argentino, ceduto in prestito al Racing a gennaio dopo una prima parte di stagione avara di soddisfazioni con il Genoa, ha riportato un gravissimo infortunio nel corso dell'allenamento di oggi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Valentin Carboni, l’infortunio è serissimo: il comunicato del Racing lascia pochi dubbi
news
Valentin Carboni, l’infortunio è serissimo: il comunicato del Racing lascia pochi dubbi
Sfortuna senza fine per il fantasista argentino, tornato da poche settimane in patria per ritrovare minutaggio
Il comunicato del club biancoceleste lascia poco spazio all'ottimismo:
Durante l'allenamento di venerdì, Valentin Carboni ha riportato una rottura completa del legamento crociato anteriore e una rottura parziale del legamento collaterale laterale del ginocchio destro. Il giocatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni. Guarisci presto, Valen!
© RIPRODUZIONE RISERVATA