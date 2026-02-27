Sfortuna senza fine per Valentin Carboni : il fantasista argentino, ceduto in prestito al Racing a gennaio dopo una prima parte di stagione avara di soddisfazioni con il Genoa, ha riportato un gravissimo infortunio nel corso dell'allenamento di oggi.

Durante l'allenamento di venerdì, Valentin Carboni ha riportato una rottura completa del legamento crociato anteriore e una rottura parziale del legamento collaterale laterale del ginocchio destro. Il giocatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni. Guarisci presto, Valen!