Pessime notizie, anche per l'Inter, dall'allenamento mattutino del Racing di Avellaneda. Come riporta La Nacion, infatti, Valentin Carboni, il giovane attaccante arrivato di recente in prestito dall'Inter, ha riportato una rottura del legamento del ginocchio destro, che richiederà almeno otto mesi di recupero.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni In Argentina – Sfortunatissimo Valentin Carboni: si è rotto di nuovo il crociato
news
In Argentina – Sfortunatissimo Valentin Carboni: si è rotto di nuovo il crociato
Valentin Carboni ha riportato una rottura del legamento del ginocchio destro, che richiederà almeno otto mesi di recupero
Questo significa che l'attaccante, arrivato in Argentina a gennaio alla ricerca di un minutaggio costante dopo essersi ripreso da un infortunio simile, vede svanire le sue possibilità di giocare con la nazionale argentina la Coppa del Mondo. E' il secondo infortunio al ginocchio dopo quello del 2024: davvero sfortunatissimo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA