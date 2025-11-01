L'attaccante dell'Inter ha recuperato ma non verrà rischiato per la trasferta di Verona. Torna il portiere dopo l'incidente

L'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ha recuperato ma non verrà rischiato per la trasferta di Verona. Non sarà convocato da Chivu e rientrerà, quasi certamente, nella gara casalinga di Champions League contro il Kairat in programma mercoledì.