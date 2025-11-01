L'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ha recuperato ma non verrà rischiato per la trasferta di Verona. Non sarà convocato da Chivu e rientrerà, quasi certamente, nella gara casalinga di Champions League contro il Kairat in programma mercoledì.
Sky – Inter, decisione presa per Thuram. Torna disponibile Martinez: andrà in panchina
L'attaccante dell'Inter ha recuperato ma non verrà rischiato per la trasferta di Verona. Torna il portiere dopo l'incidente
Queste le ultime secondo Sky Sport: "Thuram non parte per Verona(tornerà in Champions), salta la sfida del Bentegodi anche Calligaris per un problema alla mano e torna invece a disposizione Josep Martinez che andrà in panchina".
