Sky – Inter, decisione presa per Thuram. Torna disponibile Martinez: andrà in panchina

L'attaccante dell'Inter ha recuperato ma non verrà rischiato per la trasferta di Verona. Torna il portiere dopo l'incidente
Andrea Della Sala Redattore 

L'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ha recuperato ma non verrà rischiato per la trasferta di Verona. Non sarà convocato da Chivu e rientrerà, quasi certamente, nella gara casalinga di Champions League contro il Kairat in programma mercoledì.

Queste le ultime secondo Sky Sport: "Thuram non parte per Verona(tornerà in Champions), salta la sfida del Bentegodi anche Calligaris per un problema alla mano e torna invece a disposizione Josep Martinez che andrà in panchina".

