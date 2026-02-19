L’Inter dovrà andare a Lecce senza Lautaro Martínez: le sensazioni sullo stop del capitano e su quello di Piotr Zielinski

Alessandro Cosattini Redattore 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 18:53)

C'è apprensione in casa Inter per l'infortunio accusato ieri da Lautaro Martinez. Ecco le sensazioni sullo stop del capitano nerazzurro, secondo le ultimissime informazioni di Repubblica.

"L’Inter dovrà andare a Lecce senza Lautaro Martínez. A Bodø il capitano nerazzurro è uscito dal campo dopo poco meno di un’ora, zoppicando. Domani si sottoporrà agli esami medici alla clinica Humanitas di Rozzano. Ma ci sono già due diverse indicazioni sulle sue condizioni. La prima è una nota informale del club: «Affaticamento muscolare». La seconda, più schietta, arriva dalla viva voce del suo allenatore, Cristian Chivu: «Lautaro secondo me l’abbiamo perso. Si è fatto male. È abbastanza serio». Probabile uno stop di tre o quattro settimane per l’attaccante argentino, che quindi salterebbe anche il derby con il Milan dell’8 marzo. Ed è questo il lascito peggiore della lunga trasferta norvegese dell’Inter.

Cosa filtra su Zielinski — A 2.300 chilometri di distanza dalla Pinetina, i nerazzurri hanno perso diverse cose. Anzitutto la partita contro i fulmini gialli del Bodø/Glimt, finita 3-1. Poi il proprio capitano, appunto. E Chivu ha fatto presente che Lautaro non è l’unico ad avere qualche acciacco: «Abbiamo qualche problemino dopo questa partita, ora dobbiamo fare la conta. Ce ne sono anche altri che hanno problemi». Il riferimento è a Piotr Zieliński, anche lui uscito dolorante dal vecchio e scivoloso campo in sintetico della cittadina sopra al circolo polare artico. Il polacco però dovrebbe essersela cavata con un semplice affaticamento.

Sos centrocampo — I due infortuni rimediati in Norvegia si sommano a quelli di Hakan Çalhanoğlu e Davide Frattesi, entrambi di nuovo fermi: il primo per un affaticamento muscolare, il secondo per un’influenza. Assenze che si accumulano in un momento cruciale della stagione. Sabato a Lecce, i nerazzurri avranno l’occasione di puntellare il vantaggio di 7 punti in campionato sul Milan, fermato dal Como a San Siro", si legge. Anche perché a Lecce saranno squalificati Calhanoglu stesso e anche Nicolò Barella.