Inter in ansia per Lautaro: ecco le sensazioni verso gli esami e quanto rischia di star fuori

Sono fissati infatti per domani gli esami strumentali che chiariranno l'entità del problema muscolare accusato ieri. Intanto, però, trapelano le prime sensazioni
Marco Astori
Marco Astori 

Inter in apprensione per le condizioni di Lautaro Martinez. Sono fissati infatti per domani gli esami strumentali che chiariranno l'entità del problema muscolare accusato ieri sera dall'argentino.

Intanto, però, trapelano le prime sensazioni: secondo Calciomercato.com, si teme uno stiramento al polpaccio e uno stop di un mese, ma solo gli esami clinici, che il calciatore svolgerà domani, chiariranno meglio il tutto.

