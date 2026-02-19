La trasferta di Bodo ha portato l'Inter letteralmente alle ossa rotte: i nerazzurri sono infatti usciti malconci dalla gara di ieri, che ha portato a diversi problemi fisici, non solo a Lautaro Martinez. Lo conferma oggi Calciomercato.com: "’ansia di queste ore deriva dal fatto che potrebbe non essere l’unico in vista della trasferta di Lecce, partita che potrebbe costringere Chivu a rivoluzionare l’undici iniziale a causa delle numerose defezioni. In Salento é scontata l’assenza di Dumfries, Calhanoglu (infortunato e squalificato) e Barella (squalificato), oltre che di Lautaro Martinez. Ma potrebbe non essere tutto, visto che ieri Zielinski é uscito malconcio dal terreno di gioco e che anche Akanji non è al 100%.
news
Inter in totale emergenza a Lecce. Non solo Lautaro e Zielinski: altro big non al 100%
Prima di fasciarsi la testa si attende il responso medico, ma prendere in esame la possibilità che i calciatori citati possano saltare la trasferta di Lecce é un esercizio tutt’altro che astratto. L’emergenza riguarderebbe in particolar modo il centrocampo e la cabina di regia, dovessero essere confermati tutti i problemi che filtrano da Bodo, Chivu dovrebbe inventarsi qualche soluzione alternativa ma i vista prima, al fine di fare fronte alla spiacevole circostanza.
Al momento Gli unici centrocampisti certi di partire per Lecce sembrano Sucic, Mkhitaryan e Diouf, con Frattesi che potrebbe aggiungersi ma che ieri era indisponibile per sindrome influenzale. A questo punto sembra indispensabile richiedere soccorso all’Under 23 di Stefano Vecchi, a prescindere da come andranno gli esami clinici. Qualora Akanji dovesse dare garanzie di recupero, non va escluso a priori che possa essere proprio lui il centrocampista a sorpresa, considerando che spesso, anche se solo nei finali di partita, Chivu lo ha impiegato da mediano".
