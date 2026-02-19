La trasferta di Bodo ha portato l'Inter letteralmente alle ossa rotte: i nerazzurri sono infatti usciti malconci dalla gara di ieri, che ha portato a diversi problemi fisici, non solo a Lautaro Martinez. Lo conferma oggi Calciomercato.com: "’ansia di queste ore deriva dal fatto che potrebbe non essere l’unico in vista della trasferta di Lecce, partita che potrebbe costringere Chivu a rivoluzionare l’undici iniziale a causa delle numerose defezioni. In Salento é scontata l’assenza di Dumfries, Calhanoglu (infortunato e squalificato) e Barella (squalificato), oltre che di Lautaro Martinez. Ma potrebbe non essere tutto, visto che ieri Zielinski é uscito malconcio dal terreno di gioco e che anche Akanji non è al 100%.