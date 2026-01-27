FC Inter 1908
news

Infortunio Barella, Palmeri: "Secondo me non lo rivediamo in campo prima di…"

Ancora non si conoscono i dettagli dello stop del 23 nerazzurro: ma intanto Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, si sbilancia così sui tempi di recupero
Si è fermato Nicolò Barella in casa Inter: il centrocampista non è partito con la squadra alla volta di Dortmund dopo aver accusato un affaticamento muscolare nell'allenamento di oggi.

Ancora non si conoscono i dettagli dello stop del 23 nerazzurro: Cristian Chivu in conferenza e i controlli dei prossimi giorni, se necessari, ne diranno di più.

Intanto, però, Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, si sbilancia così sui tempi di recupero: "Secondo me non rivediamo Barella prima di Inter-Juventus del 15 febbraio".

