L'Inter, per l'ultima gara contro il Borussia Dortmund, dovrà fare a meno di una pedina importante della formazione di Chivu. Non solo Dumfries e Calhanoglu, già sicuri assenti, il tecnico dei nerazzurri perde un altro giocatore.

Come riporta Sky Sport, "Inter verso Dortmund. Barella non parte per la Germania per affaticamento muscolare. Indisponibili oltre a lui Dumfries e Calhanoglu. Durante allenamento ha sentito questo fastidio, da capire se sarà disponibile per la trasferta di Cremona".