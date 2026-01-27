FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Inter, niente Dortmund per Barella: ecco il motivo. Out ancora Dumfries e Calhanoglu

news

Inter, niente Dortmund per Barella: ecco il motivo. Out ancora Dumfries e Calhanoglu

Inter, niente Dortmund per Barella: ecco il motivo. Out ancora Dumfries e Calhanoglu - immagine 1
L'Inter, per l'ultima gara contro il Borussia Dortmund, dovrà fare a meno del centrocampista per un problema muscolare
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter, per l'ultima gara contro il Borussia Dortmund, dovrà fare a meno di una pedina importante della formazione di Chivu. Non solo Dumfries e Calhanoglu, già sicuri assenti, il tecnico dei nerazzurri perde un altro giocatore.

Inter, niente Dortmund per Barella: ecco il motivo. Out ancora Dumfries e Calhanoglu- immagine 2
Getty Images

Come riporta Sky Sport, "Inter verso Dortmund. Barella non parte per la Germania per affaticamento muscolare. Indisponibili oltre a lui Dumfries e Calhanoglu. Durante allenamento ha sentito questo fastidio, da capire se sarà disponibile per la trasferta di Cremona". 

Leggi anche
Tegola per la Roma di Gasperini: si ferma Koné. Out almeno un mese
Inter, Calhanoglu prosegue il suo recupero per tornare: lavoro anche stasera in palestra

© RIPRODUZIONE RISERVATA