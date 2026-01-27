E' arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia dell'indisponibilità di Nicolò Barella per la trasferta dell'Inter in Champions League a Dortmund contro il Borussia, per un affaticamento muscolare accusato durante l'allenamento della vigilia ad Appiano Gentile.
Sky – Inter, Barella fuori contro il Borussia Dortmund: ecco chi potrebbe sostituirlo
Come riferisce Sky Sport, Cristian Chivu dovrà velocemente pensare a una soluzione: c'è la variabile Frattesi, certo, ma non solo.
Secondo quanto emerge, infatti, al posto di Barella potrebbe giocare Sucic, 'dirottato' sul centro-destra, con Mkhitaryan sul versante opposto e Zielinski confermato in cabina di regia in sostituzione di Hakan Calhanoglu.
